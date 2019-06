Liguria - Finisce nel cuore della Toscana. Anzi, dove la Toscana è già quasi in odore di Umbria. L'Albissola, club ligure che per il secondo anno consecutivo disputerà la serie C, ha scelto lo stadio della città del Vasari come sede per le proprie partite casalinghe nel campionato 19/20. Questo a causa dell'assenza di un impianto a norma più vicino alla società del patron Gianpiero Colla. L'anno scorso era stata la Virtus Entella e la città di Chiavari a offrire ospitalità.