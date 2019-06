Alessio Aliboni lascia lo Spezia ed entra nello staff di Andreazzoli

Liguria - Lascia lo Spezia dopo otto anni da tecnico delle squadre giovanili e vola in serie A. Alessio Aliboni entra a far parte dello staff di Aurelio Andreazzoli al Genoa in qualità di match analyst, ruolo che aveva svolto brevemente anche per il club aquilotto al secondo anno di serie B. Entrato nei ranghi dello Spezia nel 2011 come allenatore dei Pulcini, ha condotto tutta una trafila passando dagli Allievi Nazionali e finendo sulla panchina dell'under 16. Ora la chiamata dell'ortonovese Andreazzoli che gli apre le porte della massima serie.