Zanicotti: "Lega spezzina solidale con Piana: lecito esprimere le proprie opinioni"

Liguria - La Lega della Spezia, attraverso il segretario provinciale, Fabrizio Zanicotti, esprime solidarietà al presidente del consiglio regionale della Liguria, Alessandro Piana.

"Il Pd - afferma Zanicotti - chiede le dimissioni di Piana, solo perché (anche in qualità di consigliere regionale e commissario provinciale della Lega) ha espresso solidarietà alla Guardia di Finanza e alle forze dell’ordine per il caso Sea Watch 3. Pensiamo che il presidente Piana si sia comportato in modo imparziale e che la libertà di pensiero sia sacra. Non si può mettere il bavaglio alle opinioni, che invece devono essere liberamente espresse da chiunque. Inoltre, riteniamo che il nostro commissario sia una persona corretta e rispettosa del ruolo che ricopre pure in consiglio regionale.

In ogni caso, esprimere solidarietà agli appartenenti alla Guardia di finanza, che hanno messo a rischio la loro incolumità personale per difendere le leggi italiane a Lampedusa, sia stata cosa giusta e corretta. Ribadiamo ancorala nostra piena solidarietà al presidente Piana, augurandogli buon lavoro. Avanti così!", conclude Zanicotti.