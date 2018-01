Voto all'estero, possibile per corrispondenza

Entro il 31 gennaio bisogna inviare al Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali, la dichiarazione datata e firmata accompagnata da fotocopia di un documento d’identità del richiedente.

Liguria - Come ormai noto, anzi arcinoto, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, è stata determinata la data del 4 marzo 2018 per lo svolgimento delle Elezioni Politiche. Gli elettori italiani e, con loro liguri e spezzini, che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche che si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale del 4 marzo 2018, possono chiedere di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero facendo pervenire entro il 31 gennaio 2018, via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano (anche tramite terze persone), al Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali, la dichiarazione datata e firmata accompagnata da fotocopia di un documento d’identità del richiedente. Per farlo compilare ed inviare il modulo che trovate qui.