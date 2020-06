Viale rassicura: "I CUP lavorano a pieno ritmo in questi giorni"

Liguria - "Sta riprendendo l'attività del Cup con grandi numeri di accesso, come prevedibile dopo mesi di sospensione", lo ha detto il vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale durante la conferenza stampa di giovedì sera. "Alle 15,30 di oggi le chiamate accettate erano 29.472, 3268 le prenotazioni accettate dai call center; prenotazioni che, con quelle accettate dalle farmacie e dai medici di medicina generale, arrivano a 6.108. Sono 100 gli operatori del Cup che lavorano a pieno ritmo in questi giorni, dopo l'aumento di organico che abbiamo stabilito per evadere il maggior numero di richieste nel minor tempo possibile. Anche ieri abbiamo avuto grandi numeri, nonostante la giornata festiva per l'area genovese: 29.394 le chiamate accettate, 3440 le prenotazioni"