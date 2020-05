Viale: "Solo il Pd ligure può non sapere che un decreto non è stato ancora pubblicato"

Liguria - “Solo il Pd ligure può non sapere che un decreto del suo governo non è ancora stato pubblicato: il personale sanitario è stato senz’altro promosso, i consiglieri del Pd sono rimandati”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale risponde alle critiche del Partito Democratico.



“È il governo ad essere in vergognoso ritardo – aggiunge Viale - sulla pubblicazione del cosiddetto Decreto Rilancio. Gli accordi riferiti alle altre Regioni sono subordinati nella loro efficacia alla pubblicazione del decreto. Noi abbiamo già stabilito con le organizzazioni sindacali l'incremento a giugno dei fondi contrattuali dei 6,7 milioni di euro già definiti dal d.l.18/2020 per la Liguria, in modo da pagare straordinari e indennità ai dipendenti. Senza la pubblicazione del DL Rilancio non si può chiudere definitivamente alcun accordo. Faccio presente – conclude l’assessore - che noi conosciamo il testo entrato nel Consiglio dei ministri del 13 maggio. Poi, più nulla”.