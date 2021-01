Via alla vaccinazione degli ultraottantenni dal 12 o 15 febbraio

in liguria

Liguria - Ieri mattina Giovanni Toti collegato per partecipare alla riunione delle regioni con i ministri Boccia, Speranza e il commissario Arcuri sulla campagna vaccinale. “La maggior parte delle regioni – ha detto Toti – era d’accordo a vaccinare per primi gli ultra 80enni. Così faremo in Liguria a partire dal 12 o 15 febbraio quando inizierà la fase due della campagna vaccinale e potremmo raggiungere gli anziani che vivono nelle loro case. A questo proposito mi auguro che ci sia al più presto un governo con cui parlare e poter cominciare a lavorare rapidamente”.