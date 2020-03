Veschi: "Paita vuole intralciare l'accordo tra PD e M5S"

Liguria - "Oggi e domani gli iscritti al M5s votano per decidere se allearsi con il PD e la sinistra, tra cui Articolo Uno, alle elezioni regionali liguri.



Nel quesito posto agli elettori pentastellati ligurici vi sono alcuni punti programmatici che, mi sento di dire, sono soddisfacenti anche per Articolo Uno.



“Riordino delle normative urbanistiche per la riduzione del consumo del suolo, con obiettivo cemento zero;iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici; rilancio della sanità pubblica e stop alle privatizzazioni degli ospedali;promuovere verso il governo nazionale ogni iniziativa volta a revocare le concessioni ad Autostrade per l' Italia; realizzazione del progetto esecutivo della Gronda secondo gli esiti dell' analisi costi- benefici effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel 2019, sentiti gli enti locali".



Sono pienamente d'accordo con questi punti programmatici e non mi sento per questo subalterno ai 5stelle. Sono punti utili per la Liguria. L' onorevole Raffaella Paita fa solo dell'intralcio alla possibile alleanza con il M5s accusando il PD di subalternità ai pentastellati.



Una posizione che favorisce la divisione e non l'alleanza tra tutte le forze che governano a Roma anche in Liguria, condizione per cercare di battere la giunta leghista di Giovanni Toti".



Moreno Veschi, di Articolo Uno