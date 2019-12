Vertenza Oss, Salvatore: "Finalmente l'assessore apre alla possibiltià della società in house"

Liguria - "Dopo una grande battaglia in Aula, per rispondere alle sacrosante richieste dei 158 operatori sociosanitari dello spezzino, finalmente l'assessore apre alla possibilità di valutare l'istituzione della società partecipata pubblica in house in capo alla ASL5, previo parere della Corte dei Conti".

Così, la capogruppo regionale del Movimento cinque stelle Alice Salvatore a margine del Consiglio straordinario sulla Sanità di oggi.



"Richiesta da me e altri avanzata più volte ma finora rifiutata con sdegno o con pseudospiegazioni tecniche, come se non si potesse assolutamente fare. Ma non era vero. Si rifiutavano per partito preso. Bene che abbiano cambiato idea, comunque fa sorridere questo scrupolo di attenzione verso la Corte dei Conti quando per anni la Giunta, in continuità con quella precedente, ha continuato a sprecare il denaro pubblico appaltando il servizio a cooperative private. Bene che finalmente si parli di pubblico: controllo diretto, migliore qualità di servizio e meno costi per la collettività", conclude Salvatore.