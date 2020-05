Verso le regionali, Alice Salvatore ufficialmente candidata con "Il Buonsenso"

Liguria - Si è svolta oggi la prima assemblea del nuovo movimento ilBuonsenso. Assemblea avvenuta online, per motivi ovvi di evitare assembramenti, ha visto una straordinaria partecipazione sia di nuovi iscritti che di intervenuti alla discussione.

"Con oltre 100 aventi diritto ad intervenire - si legge in una nota - e iscrizioni che crescono di ora in ora in grande quantità, forse anche inaspettato da tutto il consiglio direttivo del Buonsenso, si è fatto il primo grande passo verso un grande progetto per ridare forza e vita alle tante idee che hanno caratterizzato la vita politica e di attivismo di tantissimi liguri".



Nella sua prima dichiarazione ai presenti la candidata Alice Salvatore ha detto: “Ringrazio tutti per l'impegno che state mettendo, che stiamo mettendo, in questa nuova nostra grandissima avventura e progetto politico per poter arrivare a trovare quelle che sono le soluzioni che servono veramente alla gente. E’ per questo abbiamo scelto il nome ilBuonsenso, che significa ponderare, analizzare e studiare per trovare quella che può essere la soluzione migliore per la collettività, perché attenzione, quello che è di capitale importanza per noi è riuscire sempre a privilegiare l'interesse generale della collettività contro invece l'interesse particolare delle solite élite dei soliti noti e di tutte quelle lobby e clientele che hanno veramente distrutto la politica in Italia e l'hanno resa appannaggio di pochi anziché quello che era la Polis cioè le attività della comunità. Il concetto di comunità è ciò che intendiamo reintrodurre nei cuori di tutti i cittadini italiani, vi abbraccio tutti e chiudiamo la nostra prima Assemblea del Buonsenso”.



"Da oggi la Liguria e tutta l’Italia ha una nuova forza, un nuovo punto di partenza in cui tanti si erano riconosciuti anni fa, ma che hanno

visto tradire il loro mandato".