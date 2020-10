Verso il Dpcm, Toti: "Giovani e commercianti, stop prendersela con loro"

Liguria - "I contagi Covid crescono in tutta Italia ed è giusto pensare a misure, soprattutto in specifiche aree, per contenerli. Ma c’è un’altra cosa che non cresce: il Prodotto Interno Lordo. Siamo a meno 10%. Che vuol dire tanta gente che non lavora e tanta gente che perderà il lavoro". Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Stiamo attenti a ventilare a casaccio, come sento da tutta la mattina sui notiziari, misure restrittive non ancora decise - continua -. Tutto ciò alimenta incertezza e noi abbiamo bisogno di certezze. Non solo, sento sempre prendere di mira gli stessi obiettivi: i giovani, gli aperitivi, i ristoranti, i locali, quasi che insieme alla pandemia si volesse anche punire, moralisticamente, chi ha il coraggio di uscire e fare la sua vita. Attenzione: in quei locali, bar, negozi, ristoranti lavorano centinaia di migliaia di persone che pagano le tasse e mantengono le proprie famiglie".



"Perché - si domanda il gov - non si pensa piuttosto ad assumente nuovi agenti per i controlli? Nonostante i proclami, a Genova non è arrivato un agente in più e le regole spesso impediscono di usare anche tutti quelli che già abbiamo. Perché ancora non ho visto un gigantesco piano di incremento dei trasporti pubblici? Treni e autobus sono sempre gli stessi e non ci sono risorse nazionali per aumentarli. E poi perché non si rafforza la sanità di frontiera invece di caricare tutto sulle Aziende sanitarie delle Regioni? Solo piccoli suggerimenti, anche se capisco che sia più facile e più comodo non fare nulla e continuare a prendersela con i più deboli, con i commercianti e con i giovani".



Secondo indiscrezione, nel nuovo Dpcm, in arrivo il 15 ottobre, ci sarà un divieto di assembramento davanti a bar, pub, ristoranti e locali vari. Si valutano anche, nel caso di particolari incrementi della curva del contagio in determinate zone, lockdown locali e temporanei su scala provinciale, e anche decurtazioni degli orari di apertura dei locali nonché norme per le feste private. Secondo il ministro della salute Roberto Speranza, "le misure contano ma quello che è veramente decisivo sono e restano i comportamenti delle persone - ha affermato oggi a Catania -. Io penso che la scienza in un tempo congruo ci darà risposte incoraggianti. Io sono ottimista non sono pessimista, la battaglia l'umanità la vincerà. Presto non significa però domani mattina e neanche tra pochissime settimane ma con tutta probabilità nella prima parte del 2021. Quindi abbiamo una fase di resistenza e di convivenza dove purtroppo non abbiamo ancora il vaccino, non abbiamo ancora cure risolutive e quindi in questi mesi non mi stancherò mai di dire che i comportamenti delle persone sono la vera chiave essenziale: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani sono le armi che abbiamo". Domani riunione del Comitato tecnico scientifico, passaggio del tutto rilevante nell'ottica della stesura definitiva del Decreto presidenziale.