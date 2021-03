Vaccino, Pd: "In Liguria i cittadini cercano risposte"

Liguria - "Ci sono Regioni virtuose a cui dovremmo ispirarci: la Liguria è stata in grado di somministrare solo poco più del 73% delle dosi consegnate, significa che una dose su tre non viene somministrata. 65.000 dosi di vaccino ancora non utilizzate. Mentre, grazie ad una migliore organizzazione, gran parte dell'Italia è più avanti, di quasi 12 punti percentuali, con la vicina Toscana che ha superato il 90%. A ieri, non è partita la campagna per i soggetti ultra fragili, né i disabili, né i loro genitori, i caregiver e i badanti, persone che da più di un anno vivono con ancora maggiore angoscia la pandemia. Nel Lazio si è iniziata a febbraio. La popolazione ligure rischia di essere vaccinata entro aprile 2022, se non cambiamo passo: non possiamo permettercelo" Lo afferma in una nota Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.



"Larga parte degli ultraottantenni che non ha ancora ricevuto il vaccino - prosegue -, gli insegnanti che hanno ricevuto il vaccino sono solo l'1% poco più di 1000 persone, le categorie cosiddette "ultra fragili e fragili" oltre che i caregiver non sono ancora stati inclusi organicamente nella campagna, il sistema di prenotazione tramite i medici di famiglia ha presentato gravi lacune informatiche nelle prime ora. Restano nodi complessi da affrontare come il personale destinato alle inoculazioni che è troppo poco (su cui c'è anche una discussione a livello nazionale) e per quanto riguarda la Regione l'organizzazione dei punti di vaccinazione che non sono sufficienti per le dimensioni della campagna".



"Ogni giorno riceviamo segnalazioni da ogni parte della Liguria da cittadini in cerca di risposte circa la campagna di vaccinazione: ultraottantenni che saranno vaccinati oltre fine maggio, personale scolastico a cui non è stata data nessuna garanzia rispetto ai loro colleghi, malati che ci chiedono perché in altre regioni persone con patologie simili abbiano già potuto prenotare il loro vaccino", concludono i consiglieri regionali del Partito Democratico che insieme agli altri Gruppi Consiliari di opposizione (Lista Sansa, Movimento Cinque Stelle e Linea Condivisa) hanno chiesto la convocazione urgente di un Consiglio straordinario a tema vaccinazione, in programma domani, martedì 16 marzo.



Il consiglio regionale è stato rinviato nella serata di oggi. "La decisione è stata assunta dal presidente del Consiglio regionale dopo aver sentito i presidenti dei gruppi consiliari e i consiglieri che avevano proposto la seduta", si legge nella nota diffusa dalla regione.