Vaccini, Gagliardi: "Sì a scudo penale per gli operatori sanitari"

Liguria - "Quanto sta accadendo con il vaccino Astrazeneca ci impone di elaborare con urgenza una norma di legge che introduca l’immunità penale in favore di tutti gli operatori sanitari abilitati a vaccinare contro il coronavirus. Si tratta di una giusta tutela per i professionisti che non possono essere iscritti nel registro degli indagati a causa di un evento verificatosi dopo la vaccinazione e come conseguenza della stessa, senza che il sanitario abbia fatto altro se non somministrare la dose". Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "Il presidente Giovanni Toti su questo punto è stato chiaro ed ha già chiesto a Draghi un impegno in tal senso del governo insieme alla semplificazione della formazione del personale che è abilitato a vaccinare. Non possiamo rischiare di mettere in discussione intere categorie sanitarie che si sono rese disponibili per rendere la somministrazione del vaccino più rapida possibile", conclude.