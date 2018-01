Vaccarezza candidato a Roma: "In Liguria abbiamo spazzato via il grigiore degli anni precedenti"

Liguria - "E' proprio vero: la vita è un continuo divenire e riserva sempre nuove sfide. Per le prossime elezioni politiche, mi sono messo a disposizione di Forza Italia, partito nel quale milito dalla nascita dei primi Club oltre vent'anni fa, ma soprattutto mi sono reso disponibile per il Gruppo creato dal Governatore della Liguria Giovanni Toti, gruppo che in due anni e mezzo ha saputo raccogliere una grande sfida e sta trasformando tutte le promesse fatte in azioni concrete a beneficio del territorio". Angelo Vaccarezza se la giocherà ancora, provando ad entrare al Senato della Repubblica: "Il lavoro fatto ha acceso i riflettori sulla nostra terra di Liguria, da troppo tempo appannata, umiliata, delusa dalle politiche poco lungimiranti e prive di una seria programmazione attuate dalla sinistra. Dal 31 Maggio 2015, la nostra terra ha ricominciato a sognare una Liguria più libera, più forte, più rispettata, più autonoma. Savona, Genova, La Spezia: in pochi anni tre città hanno deciso di aderire a questo progetto e spazzare via il grigiore degli anni precedenti. Imperia, ne sono sicuro, seguirà la stessa strada. La mia strada in questo momento è quella di portare a Roma le istanze del territorio attraverso la mia candidatura al Senato della Repubblica".

"Come ho sempre fatto in questi oltre trent’anni di esperienza politica - continua Vaccarezza -, non mi sottrarrò ai miei doveri, e lavorerò con impegno e serietà affinché la Liguria abbia quanto di meglio merita, affinché il territorio sia ascoltato, seguendo il filo di quel progetto, iniziato con l'elezione a Governatore di Giovanni Toti, che tanta strada ci ha fatto fare, e altrettanta ne ha in serbo per tutti noi".