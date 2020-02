Tutti contro Toscani per la frase sul Ponte Morandi, lui si scusa

Liguria - Reazioni sdegnate da tutta la Liguria e non solo per le parole di Oliviero Toscani. Il fotografo, ospite di Un giorno da pecora su Radio 2 ha liquidato la tragedia del Ponte Morandi con la frase: "Ma a chi volete che interessi se casca un ponte, smettiamola”.

Prende le distanze dall'artistoa la Protezione civile di Regione Liguria: “Si tratta di parole che provocano sdegno soprattutto in chi ha prestato soccorso nelle prime ore dopo la tragedia del ponte che ha procurato 43 vittime – dice l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – Parole inqualificabili e vergognose prima di tutto per i familiari, per Genova, la Liguria e per gli operatori del sistema di protezione civile che hanno prestato soccorso con impegno e fatica non risparmiandosi in una delle più grandi tragedie del Paese. Per questo pretendiamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da Toscani”.



Dello stesso tenore il gruppo regionale del Partito Democratico: "Le affermazioni di Oliviero Toscani sono violente, indegne, disumane e ignoranti. Questo signore dovrebbe scusarsi e comunque ci auguriamo che i media non diano più spazio a chi per un briciolo di visibilità è disposto all'orrore. Anche questo episodio conferma, infine, la necessità che lo Stato non conceda più di gestire il bene pubblico a gruppi industriali e finanziari che stanno dimostrando di aver anteposto il profitto all'interesse pubblico e alla dignità umana.

Il crollo del Ponte Morandi, con le sue 43 vittime e le sue conseguenze sulla vita di tante persone - tra cui sfollati, lavoratori, attività economiche, il porto - è stata una grande tragedia genovese e nazionale. Tutte le istituzioni e le forze politiche hanno agito da allora senza divisioni di parte, impegnandosi al meglio per sostenere le vittime, gestire l'emergenza in cui ancora siamo e fare ogni cosa perché Genova abbia di nuovo il suo ponte e un futuro".



La stessa Autostrade per l'Italia scarica Toscani: “Non comprendiamo assolutamente le affermazioni di Oliviero Toscani. In ogni caso, credo sia giusto ribadire che la tragedia del Morandi è stata e sarà sempre una tragedia gravissima e ingiustificabile, e che porteremo il dolore che ha causato dentro di noi per tutta la vita”, ha detto l'amministratore delegato Roberto Tomasi.

Nel pomeriggio sono arrivate le scuse di Toscani via Twitter: "Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte. Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile. A me, come a tutti, quella tragedia interessa e indigna, ma è assurdo che certi giornalisti ne chiedano conto a me".