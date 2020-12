Troiano lascia la Spezia, sarà subcommissaria Alisa: "Grazie Toti"

Liguria - Subcommissaria con funzioni relative alla revisione della rete ospedaliera. Questo il nuovo ruolo di Daniela Troiano, ex commissario straordinario dell'ASL5 e chiamata a Genova da Giovanni Toti. “Grazie presidente per la prima esperienza in ASL5, ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo difficile. Dai medici agli operatori sanitari, agli amministrativi. Grazie Toti per una stima continua nei miei confronti, cercherò di dimostrare tutto quello che ho dimostrato in ASL5”.