Treni, Toti replica al Pd: "Farneticano, in dieci anni treni rotti, sporchi e in ritardo"

Liguria - “Ultima farneticazione domenicale del capogruppo Pd in Regione Raffaella Paita. Il Pd sostiene che la nostra politica sui trasporti non vada bene. I dati: in dieci anni di Governo Pd ( Paita assessore e candidata presidente) investimenti sui treni regionali zero. La Liguria grazie a loro ha i treni più vecchi d’Italia, con una media di anzianità di oltre 25 anni.

In due anni di Governo Toti: programmati investimenti che rinnoveranno tutti i treni a partire da questa primavera ed entro i prossimi quattro anni. Tutti treni nuovi.

Dieci anni di Governo Pd: treni rotti, sporchi, ritardi infiniti".

Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, replicando alla nota stampa sui trasporti regionali diramata dalla capogruppo Pd in Regione Raffaella Paita e dal consigliere Giovanni Lunardon.



"Due anni e mezzo di Governo Toti: nel nuovo contratto con le Ferrovie - prosegue il presidente ligure - sono previsti ispettori regionali che controlleranno pulizia, puntualità sicurezza. Se le ferrovie non garantiranno il miglior servizio per i liguri, saranno loro a pagare salate sanzioni. Potevano pensarci anche loro in dieci anni?

Dieci anni di Governo Pd: nessun treno diretto per Roma, nessun treno diretto per Milano. Nessun collegamento con Freccia Rossa che è uno tra i più nuovi e moderni treni delle ferrovie Italiane.

Un due anni e mezzo di Governo Toti: collegamento diretto con Roma già realizzato e nei prossimi 40 giorni partirà anche il collegamento diretto per Milano e per Venezia, con il treno Freccia Rossa.

Noi non possiamo fare miracoli, ma loro hanno fatto disastri. E nonostante i liguri gli abbiamo detto ormai tante volte che di loro non vogliono più sentir parlare, continuano a star lì a criticare quel che loro non hanno neppure immaginato di fare.

Il Pd, la Paita e soci odiano il nuovo futuro della Liguria, perché prevede per loro molte comode poltrone in meno e speriamo qualche ora di sano lavoro. Se ne sanno fare uno.

O magari pensano di andare ad occupare, a spese di quei liguri che li hanno cacciati nella regione, qualche bella poltrona a Roma alle prossime elezioni. Sarebbe il colmo e l’ennesima beffa per i nostri concittadini. Ma si sa... all’arroganza e alla supponenza di qualcuno non c’è limite”.