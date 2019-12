Treni, Paita: "Per la Liguria serve un tavolo straordinario, subito"

Liguria - ”È necessario attivare Immediatamente un tavolo straordinario per i collegamenti ferroviari in Liguria e l’impegno di Gentile a fare della Liguria un caso nazionale è un segnale importante che indica la giusta direzione”

lo dichiara la deputata di Italia Viva Raffaella Paita, segretaria della Commissione Trasporti, durante l’audizione dei vertici di Rfi e in particolare l’amministratore delegato Gentile.

“Ho chiesto impegni concreti: il monitoraggio delle frane nella tratta ferroviaria attraverso infrarossi, sulla base della sperimentazione che è in corso in Sardegna; l’impegno a investire sulla pontremolese, sul raddoppio ponente e sulla velocizzazione del nodo di Genova. Infine - spiega -più treni di collegamento con la Liguria è il raddoppio dei sottopassaggi delle stazioni troppo piccole e insicure”.

“Italia Viva ha proposto con il Piano Shock di dare seguito a questa strategia e l’amministratore delegato Gentile, con l’impegno a rendere la Liguria un caso nazionale con un tavolo di emergenza, conferma che noi siamo al lavoro per offrire soluzioni”, conclude.