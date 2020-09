Liguria - Sono tredici gli “impresentabili” candidati alla prossime elezioni regionali individuati dalla Commissione Parlamentare Antimafia in base alle verifiche disposte attraverso la Dia. Fra questi nessuno riguarda le liste di Liguria e Toscana che fra domenica e lunedì andranno a rinnovare i rispettivi consigli regionali.

Nove sono infatti candidati in Campania – otto per codice di autuoregolamentazione e uno per la legge Severino – tre sono in Puglia e uno in Valle d'Aosta.