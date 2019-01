Trasporti, Pastorino: "No all'aumento di ore di guida per i conducenti di bus e camion"

Liguria - "L'aumento delle ore di guida per conducenti di bus, pullman e camion dev’essere evitato. Il voto del Parlamento Europeo su questo tema rischia di produrre effetti devastanti per la sicurezza stradale con l'aumento degli incidenti e l'ulteriore conseguenza di mettere a rischio l'incolumità dei passeggeri e automobilisti. Sono a fianco dei lavoratori nella loro protesta contro la proposta che presto sarà votata dagli europarlamentari". Lo afferma Luca Pastorino, deputato e segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera.



"Tra le assurde modifiche contenute nel Mobility Package - conclude Pastorino – cito l'obbligo dei conducenti a dormire nel veicolo durante il fine settimana e la diminuzione dei giorni di riposo. Sono due fattori che contrastano con il buonsenso e con le politiche per la sicurezza su strade e autostrade. Come denunciano i sindacati, infatti, la fatica uccide e nella maggior parte dei casi è causa di incidenti mortali".