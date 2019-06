Trasferta in Russia, Cavo replica a Salvatore

Liguria - Troppo costosa la trasferta russa della giunta regionale? Sì per la capogruppo pentastellata Alice Salvatore, no secondo l’assessore ai rapporti con il consiglio regionale Ilaria Cavo, che ha spiegato in aula come la delegazione fossecomposta da lei stessa, dal presidente Toti, dal segretario generale, dagli assessori Benveduti, Berrino e Scajola e da un vicedirettore e un funzionario. "L’inserimento del Segretario Generale e dell’assessore Berrino - ha affermato -è stato funzionale alla loro partecipazione agli incontri istituzionali del Forum, in quanto si trovavano a San Pietroburgo in occasione del “Roadshow”, in attuazione del Piano delle attività 2019 dell’agenzia “In Liguria”, con un’organizzazione a cura dell’agenzia In Liguria e costi separati. Per quanto riguarda il resto della delegazione i costi della missione – ha detto l’assessore - sono pari ad un importo totale di 31 mila 416 euro IVA compresa, a fronte di uno stanziamento individuato in via precauzionale in 45 mila euro IVA compresa".