Toti verso Parma: "Pontremolese, speriamo che si possa fare grazie a elezioni"

Liguria - Caffè al volo all’autogrill della Cisa stamani per il presidente della Regione Giovanni Toti, che non ha mancato di suggellare la circostanza con un post su Facebook. "Da qui - ha scritto - dovrebbe passare la ferrovia Pontremolese per collegare efficientemente il porto di Spezia con l’Emilia e le sue imprese. La attendiamo da decenni! Chissà che con le elezioni (regionali, in programma fra due settimane, ndr) stavolta si possa davvero realizzare. Verso Parma (in festa in questi giorni in quanto Capitale italiana della cultura, sarà presente il presidente Mattarella, ndr), per dare il nostro contributo a sbloccare le regioni e tutto il Paese".