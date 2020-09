Toti va oltre il trionfo: "Ora rimbocchiamoci le maniche per contenere il Covid"

Liguria - “Avanti insieme per Genova e la Liguria. Altri cinque anni insieme”. Sono queste le prime parole di Giovanni Toti, presidente uscente della Regione Liguria, ormai certo della riconferma grazie a un risultato nettamente superiore a quello del principale contendente, quel Feccuccio Sansa sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento cinque stelle.

Il leader del centrodestra ligure è infatti accreditato di percentuali di preferenze comprese tra il 55 e il 60 per cento, mentre, quando le sezioni scrutinate sono 332 su 1.795, Sansa non sembra in grado di andare oltre il 35/37 per cento. Molto più indietro, a rischio di non eleggere nemmeno un consigliere regionale, tutti gli altri candidati.



Toti si è presentato poco dopo le 19 all’Hotel Bristol di Genova insieme alla moglie Siria Magri, allo staff e al sindaco di Genova Marco Bucci.

“Il centrodestra ha ottenuto un successo che non ha precedenti. Se i dati venissero confermati i punti percentuali in più sono oltre venti rispetto a cinque anni fa”, ha dichiarato il leader di “Cambiamo”.

“La campagna elettorale è finita - ha proseguito Toti - adesso rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo per contenere la pandemia Covid e portare avanti i progetti lasciati in sospeso. La nuova giunta? Parlerò con gli alleati e decideremo”.

Non solo Toti ma anche la lista del presidente ha ottenuto risultati straordinari: “E’ stata una bellissima affermazione, tra i partiti all’interno della coalizione non c’è mai stata gara. Faccio i complimenti a tutti i presidenti di Regione eletti e a quelli confermati”.