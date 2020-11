Toti spinge verso il federalismo: "Rivedere il titolo V della Costituzione"

Liguria - Il presidente della Liguria Giovanni Toti afferma di valutare "molto bene" una eventuale revisione del Titolo V della Costituzione.

"Conoscere il territorio, applicare le norme alla realtà specifica di ogni singola città credo che sia il compito del livello di governo territoriale e penso che questo governo territoriale vada valorizzato", ha spiegato Toti. Per andare nella direzione di una maggior autonomia? "In una direzione per quanto mi riguarda quasi federalista", ha spiegato a margine di un incontro stampa in Regione. "Siamo tra le regioni che hanno chiesto una maggiore autonomia diversificata - ha detto -, all'interno del Titolo V la strada è molto stretta".

"Io credo che questo Paese anche alla luce di quello che sta affrontando adesso abbia bisogno di una importante riforma condivisa delle istituzioni - ha spiegato Toti -. Le regole valgono per tutti. Credo che le Regioni, al di là delle polemiche che sovente ritornano, abbiano dimostrato non solo grande senso di responsabilità ma grande senso di governo del territorio e volontà di assumersi responsabilità anche al di là del dettato costituzionale. Rilevo che se questo Paese è aperto e se molte categorie stanno lavorando lo fanno sulle linee guida elaborate dalle Regioni, cosa che non era loro compito fare - ha aggiunto Toti -. Così come rilevo che molte Regioni e governatori si sono presi la responsabilità di misure aggiuntive, ampliative o restrittive rispetto a quelle del Governo".