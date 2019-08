Toti sfodera il simbolo e assicura: "Prima si vota meglio è"

Liguria - Fino a un paio di giorni fa la fine del governo Conte e il ritorno alle urne sembrava cosa fatta. E invece, complici anche gli intoppi parlamentari piovuti sul progetto del vice premier e ministro Matteo Salvini – che puntava a votare, e anche alla svelta – adesso le cose paiono aver preso, se non un'altra piega, almeno diverse sfumature. Con un nuovo e 'rimpastato' governo gialloverde ipotesi non troppo remota, al netto degli scambi al vetriolo e di quella “frittata fatta” che l'altro vice premier, il grillino Di Maio, ha rinfacciato al leader del Carroccio (che poi Carroccio non è più). Nel dibattito si inserisce Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria che quest'estate ha rotto definitivamente con il suo ormai ex padrino Silvio Berlusconi dando il La a un rinnovamento del centrodestra al di fuori di una Forza Italia in caduta libera. Oggi, con un tempismo che non appare casuale, il governatore amegliese ha annunciato la scelta definitiva del simbolo di 'Cambiamo!', il soggetto politico di cui è portabandiera e che ha le sue basi nella rivoluzione arancione che ha sradicato l'egemonia della sinistra in Liguria.



“Ecco il simbolo di Cambiamo!, realizzato grazie ai vostri suggerimenti, che potrete scegliere alle prossime elezioni per cambiare insieme a noi – così Toti sui suoi canali social -. Prima si vota meglio è! L’Italia ha bisogno di cambiare: più cantieri, più soldi nelle buste paga, più consumi, più esportazioni, più occupazione, più formazione professionale per i giovani, più ricerca e più merito. Meno burocrazia, meno leggi e regolamenti, meno codici e codicilli che bloccano appalti grandi e piccoli, meno nepotismo, meno tasse. Cambiamo! ci sarà, contro gli accordi al ribasso per salvare qualche poltrona, al fianco di chi vuole costruire un paese fatto di merito e di Sì! Cambiamo insieme?”. Una chiara dichiarazione di intenti e un altrettanto limpido messaggio al grande alleato naturale della 'cosa totiana', Matteo Salvini. Come a dire: 'Capitano' non ci ripensare, votiamo, votiamo presto. Un gov che quindi si immagina a Roma molto più che in Liguria per un secondo mandato in Regione, la cui guida sarà materia delle elezioni regionali la prossima primavera.