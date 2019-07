Toti sbotta: "Dimissioni sul tavolo"

Liguria - Rien ne va plus, stavolta più che mai. Il presidente della Regione Liguria, con una diretta Facebook dell'ora di pranzo, ha oggi suonato per l'ennesima volta la campana del cambiamento per Forza Italia, gridando al cielo quel “cambiare per non morire” che è il suo slogan da mesi. “Non sarò complice della disfatta di una storia gloriosa cominciata 25 anni fa, per questo le mie dimissioni da coordinatore di Forza Italia sono pronte, sul tavolo” ha annunciato il Gov in vista del Tavolo delle regole azzurro convocato per domani. “Ho accettato la carica di coordinatore con l'obbiettivo di andare alle primarie, alle quali mi sarei candidato, primarie aperte ai militanti, ai simpatizzanti, a chi condivide i nostri valori. Io voglio un partito succube della Lega e dei sovranisti? Chi lo dice è esattamente che non solo ha reso Forza Italia succube ei suoi alleati, ma anche politicamente irrilevante. E io non mi rassegno a un centrodestra dove la mia area di riferimento – liberale, popolare, riformista – sia una piccola nicchia amministrata da pochi”. Insomma, il dato è tratto, trattissimo. Il gov è pronto a sbattere la porta se non sarà ascoltata la sua proposta per rinnovare davvero Forza Italia, “partito sempre più esangue – siamo ormai al 6 per cento – e che ormai fa un'opposizione parlamentare sempre più simile a quella del Pd”.