Toti raduna i suoi e pizzica Di Battista: "Grillini esuberanti e pasticcioni"

Il governatore gongola: "Arrivare al 40%? L'obiettivo è il massimo possibile della fiducia dei cittadini e un voto in più degli avversari per vincere in tutti i collegi".

Liguria - Il centrodestra ligure si riunisce allo Starhotel President di Corte Lambruschini e a far gli onori di casa ai candidati di coalizione e capilista ci pensa Giovanni Toti. Il governatore della Regione Liguria illustra gli obiettivi di questa tornata elettorale: "Si punta a fare un ottimo risultato ovunque. I cittadini ci hanno dato fiducia prima alle regionali, poi in tutti i principali capoluoghi e le principali città. Credo che ci siano tutte le condizioni per dar fiducia al centrodestra oggi. Obiettivo 40%? L'obiettivo è il massimo possibile della fiducia dei cittadini e un voto in più degli avversari per vincere in tutti i collegi".



Toti ha poi commentato gli screzi in sede di composizione delle liste. "Non c'è stato alcun mal di pancia. Solo qualche discussione, come sempre avviene quando si fanno le liste a tutti i livelli. Credo sia un'occasione da non sprecare. Credo che Genova - come ha fatto con il sindaco Bucci, come ha fatto alle regionali e come ha fatto in molti quartieri - darà fiducia anche questa volta al centrodestra". Un commento poi sulle parole di Di Battista, che ha dato degli imbecilli agli italiani. "Che devo dire? I grillini sono ragazzi esuberanti e pasticcioni. Dovrebbero dare un po più di rispetto a chi gli ha garantito in questi cinque anni un lauto stipendio. Invece, io credo che gli italiani abbiamo un gran buon senso e attenzione per il loro paese. Sceglieranno con grande giudizio chi mandare in Parlamento".