Toti non c'è, le opposizioni protestano

Liguria - Stamani il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, all’inizio della seduta, ha annunciato l’assenza del presidente della giunta Giovanni Toti per impegni istituzionali nel ponente ligure in tema di sanità e il rinvio della trattazione delle iniziative consiliari di sua competenza. Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente), Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Fabio Tosi (Mov5Stelle) hanno criticato l’assenza del presidente Toti, che ricopre anche la delega alla sanità. Medusei si è impegnato a informarsi presso Toti per conoscere nel dettaglio gli impegni che hanno impedito al presidente della giunta di essere presente alla seduta, ma ha sottolineato che i lavori in aula potevano proseguire affrontando gli altri argomenti all’ordine del giorno.



"Come debitamente comunicato alla presidenza del Consiglio regionale, il presidente Giovanni Toti era impegnato in incontri legati alla sua delega di assessore alla Sanità nel ponente ligure, dove si è insediato il nuovo direttore generale di Asl 1 Silvio Falco, e in una serie di altri incontri legati al terzo ciclo di consegne dei vaccini nelle aziende sanitarie e negli ospedali del territorio da parte della struttura commissariale nazionale. A ogni interrogazione presentata dai Consiglieri è stata comunque fornita risposta scritta", si legge nella nota diramata dalla presidenza regionale. “Come sempre, anche in questi complessi momenti per il Paese – afferma il presidente Toti - le opposizioni non perdono occasione per dimostrare la propria inadeguatezza, oltre che la propria ignoranza sul regolamento del Consiglio stesso che prevede, come è naturale, le assenze legate ai propri compiti di governo”.