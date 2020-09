Toti incontra gli operatori della movida: "Oltre all'emergenza sanitaria c'è quella economica"

Liguria - “Lo sapete che dietro al mondo degli eventi e delle discoteche ci sono migliaia di posti di lavoro e intere famiglie che vivono grazie a questo? È il motivo per cui ho voluto incontrare il sindacato italiano dei locali da ballo e i rappresentanti di tutto il mondo legato ai locali in Liguria per offrire loro il nostro supporto. Una categoria che più di tutti sta vivendo le difficoltà economiche legate al Covid. Non dobbiamo mai dimenticare che oltre all'emergenza sanitaria esiste anche quella economica e bisogna tutelare il lavoro. Per questo ci impegneremo per dare risposte anche a questo settore, come già fatto nei mesi scorsi con la ripartenza. Dobbiamo imparare a condividere col virus, con lucidità senza tifo contro alcune attività che, come tutte le altre, meritano di ripartire”. Così in una nota Giovanni Toti, candidato alla riconferma alla presidenza della Liguria, dopo l’incontro agli Estoril a Genova con il sindacato italiano dei locali da ballo e i rappresentanti del mondo dei locali in Liguria.