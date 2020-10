Toti in aula: "Archiviamo celebrazioni e rimbocchiamoci le maniche"

Liguria - “Il silenzio e il vuoto di quest'aula fanno il momento ancora più solenne e rendono plasticamente il peso della responsabilità che pesa su ognuno di noi in questo momento difficile. Sono sicuro che questo non sfugge a nessuno”. Parola del confermato presidente Giovanni Toti, stamani, prima di leggere la formula del giuramento con cui ha imbracciato ufficialmente il suo secondo mandato alla guida della Regione. In un consiglio a porte chiuse e necessariamente allestito in modo da garantire la distanza minima interpersonale. “Sento la responsabilità del voto con cui i liguri mi hanno dato mandato per governare la Regione per i prossimi cinque anni – ha concluso il presidente -. Le celebrazioni sono dovute per rispetto al valore dell'istituzione, ma occorre archiviarle al più presto per rimboccarci le maniche”. Appuntamento al prossimi consiglio, quindi, con l'illustrazione del programma della giunta. “Per quanto riguarda la sanità – ha aggiunto Toti - mi è sembrato naturale tenere in capo alla presidenza alcune deleghe fondamentali, perché gestire un’emergenza vuol dire avere una catena di comando rapida e veloce in grado di prendere decisioni immediate. Sia quelle per fronteggiare l’emergenza, creare nuovi posti letto, costituire una rete territoriale a protezione della cittadinanza; sia quelle di prospettiva: cioè i grandi investimenti nel mondo sanitario per non trovarci mai più sguarniti. E quindi nuovi ospedali, le case della salute e gli investimenti in tecnologia”.