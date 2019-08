Toti firma la rottura con Berlusconi: "Abbiamo bisogno di tutti"

Liguria - "Questa mattina a Roma abbiamo registrato il Comitato promotore di “Cambiamo” che sarà il nostro movimento per cambiare il centrodestra, la politica e il Paese. Chi ha aderito al Comitato, parlamentari, amministratori locali e semplici cittadini, così come chi aderirà ai circoli lo farà senza ruolo, gradi né mostrine del passato, ma da semplice militante. Come capirete tutto è nato di fretta, questo è solo un primo atto, chiunque abbia voglia di cambiare può aggiungersi fin da ora". Così Giovanni Toti, sempre più romano nei pensieri, annuncia la nascita della creatura che vuole superare i 25 anni di esperienza berlusconiana dopo lo strappo degli scorsi giorni.

"Il vero inizio della nostra avventura sarà a settembre, quando con il nostro tour presenteremo il nuovo movimento in tutte le regioni d’Italia e nasceranno i vari circoli, ognuno di voi potrà costituire il proprio secondo le regole che presto troverete nel sito internet che stiamo costruendo. Da adesso chi è interessato a far parte di questa avventura può scrivere a comitatocambiamo@gmail.com e verrà contattato per conoscere tutti gli appuntamenti e le modalità con cui aderire al nostro progetto di cambiamento. Insieme, democraticamente, dal basso, siamo pronti per costruire una nuova casa per tutti coloro che delusi dalla politica vogliono impegnarsi di nuovo".