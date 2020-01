Toti dibatte con la Boldrini: "No all'odio social". I fan bacchettano

Liguria - "No all’odio sui social! Ma no anche alla doppia morale che condanna e stigmatizza gli insulti a seconda di chi li riceve. E guarda caso sempre con un filo di riguardo per il pensiero di sinistra, mentre le offese e le minacce a chi fa politica nel centrodestra spesso vengono sottovalutate, minimizzate e talvolta quasi perdonate". Così su Facebook il presidente della Regione, Giovanni Toti, reduce dal dibattito con l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a tema odio social e body shaming, organizzato all’interno del Festival della Criminologi. "La Boldrini è stata vittima come me degli insulti sul web, con affermazioni pesanti e ingiustificabili. In questo dibattito abbiamo provato a dare un messaggio contro l’odio social, con quel buonsenso che, come gli insulti, non ha colore politico", ha concluso il Gov su Facebook, accompagnando il post con una foto assieme alla Boldrini. Non teneri i commenti dei fan, alcuni dei quali si sono profusi in apprezzamenti verso l'esponente della sinistra, da "scorreggiona" a "serpente velenoso", e hanno rimproverato a Toti l'interlocuzione con la già funzionaria Onu.