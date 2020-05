Toti ci riprova: "Andiamo a votare il 26 luglio oppure entro il rientro a scuola"

Liguria - "Il diritto di voto non è un diritto di cui le forze politiche possano disporre a loro piacimento. Né può farlo il Governo, o nessun altro. Si può sospendere in casi eccezionali, come è già successo per il tempo necessario, ma ricordo sommessamente che le legislature regionali scadono a maggio, che il 3 giugno il Paese sarà totalmente aperto, che a ottobre lo stesso comitato tecnico scientifico non può garantire che l’epidemia non abbia un nuovo picco. Pertanto o si vota a luglio o nelle prime due settimane di settembre: dopo ricominceranno le scuole, che già mi sembra abbiano sufficienti problemi nel ripartire. Sarebbe l'ora di decidere. Continuo a ritenere che il 26 luglio sarebbe una data sicura e tale da consentire una ordinata ed esaustiva campagna elettorale, ma se si vorranno scegliere i primi dieci giorni di settembre, già data limite per l'espressione di un diritto così importante, lo si faccia e la si finisca di tirare per la giacca, a seconda delle varie convenienze, un diritto che non è nelle disponibilità di nessuno, se non degli italiani". Lo ha detto oggi il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito della discussione che si sta svolgendo in Parlamento sull'election day.



Fin qui il pensiero di Toti, ma da Roma qualcosa si sta effettivamente muovendo ed è possibile che alla fine elezioni regionali, comunali, nonché il referendum costituzionali e le suppletive di Camera e Senato potrebbero svolgersi già a settembre. Lo prevede infatti un emendamento della relatrice al decreto sul rinvio in autunno delle elezioni, Anna Bilotti, (M5s) appena presentato in Commissioni Affari costituzionali. Anche il sottosegretario all'Interno, Achille Variati, intervenendo in Commissione ha parlato della possibilità di tenere a settembre "sia il primo che il secondo turno".