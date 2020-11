Toti bacchetta: "Così non va, vogliamo lockdown totale?

Liguria - "Liguria, possiamo fare meglio! In questo primo weekend in zona arancione, l’impegno e il rispetto delle regole deve essere massimo da parte di tutti e oggi purtroppo così non è stato". Così ieri sera dalla sua pagina Facebook il presidente Giovanni Toti. "Ho visto immagini in tante vie delle nostre città - ha aggiunto parlando di Genova, con corredo fotografico - che non mi sono piaciute, con gente assembrata che passeggiava come se nulla fosse. Vogliamo finire in zona rossa? Vogliamo un nuovo lockdown totale? Mentre lungomare e spiagge di Genova sono rimasti vuoti, grazie all’ordinanza del sindaco Bucci e ai controlli dei volontari della Protezione Civile, che ringrazio come sempre per il loro prezioso aiuto, non ho visto altrettanto senso civico nelle vie dei negozi: andare a comprare si può, passeggiare tanto per il gusto di farlo va evitato, soprattutto perché negli ospedali e fuori c’è tanta gente che si sta sacrificando per combattere il virus".



"Il nostro obiettivo in queste 2 settimane deve essere uscire dalla zona arancione, rientrare nella gialla, o in una situazione il più possibile vicino alla normalità. ll contagio sta rallentando, l’Rt sta scendendo, vogliamo vanificare ogni sforzo? Servono serietà e responsabilità. Stiamo giocando una partita troppo importante, per la nostra salute e anche per la nostra economia, e l’esito dipende da noi, non dimentichiamolo", ha concluso.