Toti apre a un governo di scopo: "Se il capo dello Stato lo chiedesse..."

Il presidente a RaiNews24: "E' chiaro che un Conte due non è la nostra tazza di tè, come direbbe un inglese".

Liguria - "A un Governo di transizione, di scopo, che porti prima o dopo il Paese a votare, ritengo che il centrodestra non si possa sottrarre, l'ho detto ieri sera parlando al telefono all'amico Salvini". Lo sostiene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interpellato questa mattina a RaiNews24. Il leader di Cambiamo! aggiunge: "E' chiaro che un Conte due non è la nostra tazza di tè, come direbbe un inglese, non potremmo mai neppure avvicinarci a un Governo che abbiamo tanto contestato, ma di fronte a un capo dello Stato che chiedesse un sostegno ai partiti per transitare un breve e difficilissimo momento, credo che tutti a questo punto dovrebbero essere davvero responsabili. E' la strada maestra".