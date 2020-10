Toti al governo: “No alla chiusura delle palestre, locali restino aperti fino a mezzanotte”

Liguria - No alla chiusura delle palestre, i locali rimangano aperti fino a mezzanotte come succede oggi e, dal punto di vista delle contromisure sanitarie, coinvolgere i medici di famiglia nell’esecuzione dei tamponi rapidi come avviene in Liguria e test salivari direttamente in farmacia. Sul tavolo del governo le regioni italiane hanno chiesto in sintesi questi accorgimenti nel corso dell’incontro di stamattina sul nuovo Dpcm che sarà varato nelle prossime ore per contenere i contagi. Attesa per la serata la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.



E' Giovanni Toti, vicepresidente della Conferenza delle Regioni, a spiegare com'è andata questa mattina sul proprio profilo Facebook: “?Proposte di buonsenso che speriamo vengano approvate dal Governo”. E "annusando" i comportamenti dell'Esecutivo pare che ci sia lo spazio per un accordo in questo senso, bloccando sul nascere tutte le anticipazioni dei giorni scorsi.



Alla fine la stretta agli orari dei locali, da quanto si apprende, potrebbe arrivare solo per le zone col maggior numero di casi: “Abbiamo chiesto di non intervenire penalizzando ulteriormente i locali pubblici con altre riduzioni di orario – conferma Toti -. Come Regioni vorremmo invece un po’ piu` di didattica a distanza a rotazione per i ragazzi degli ultimi anni. La Liguria gia` usa i bus turistici dove si puo` e dove e` utile, ma per alleggerire il carico sui mezzi nelle ore di punta serve anche scaglionare gli ingressi nelle scuole e nei luoghi di lavoro”. Del resto lo stesso Toti due giorni fa non escludeva la possibilità di decidere “ulteriori misure soprattutto per le zone maggiormente colpite dal virus”.



Intanto però la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina precisa che “la scuola resta in presenza perché è fondamentale per tutti, dai più piccoli all’ultimo anno del secondo grado”. Al posto delle lezioni da casa il governo sta pensando a un uso massiccio dei bus turistici per risolvere il problema del sovraffollamento dei mezzi pubblici.