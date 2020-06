Toti ai sindacati: "Linee guida su centri estivi prudenti e serie"

Liguria - Non si è fatta attendere la risposta della Regione alla nota congiunta di CGIL, Cisl e Uil che oggi avevano parlato di “pasticcio annunciato” per i centri estivi in Liguria. (QUI)

“Affermazioni incomprensibili – le ha definite il presidente Toti nella consueta conferenza stampa serale – c'è un decreto legge del Governo che prevede linee guida serie e ben fatte che siamo stati fra i primi a seguire. Sono prudenti, serie e validate dalla sanità di molte regioni. Se si vuole dare un contributo alla ripartenza – ha aggiunto Toti – occorre smorzare le polemiche e avere voglia di ricominciare le cose. Le linee guida garantiscono serenità, serietà e sicurezza”.

“Ho letto con dispiacere il comunicato dei sindacati – ha detto invece l'assessore alla sanità Viale – fin qui abbiamo fatto un bel lavoro e proseguiremo su questa strada. Sono state adottate linee guida valide”. Sia da parte di Toti che della vicepresidente è arrivato anche l'impegno a riaprire quanto prima di Cup, servizi ambulatoriali e screening.

In merito ai dati dei contagi, sempre più rassicuranti, il presidente Toti ha poi osservato: “Su Spezia siamo quasi alla definitiva chiusura dell'emergenza Covid”.