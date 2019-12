Toti a Italia Viva: "Quando erano nel Pd facevano davano soldi soltanto ai loro amici..."

Liguria - “Gli amici di Italia Viva hanno forse perso la memoria uscendo dal PD, perché in Liguria, per decenni, a fare figli e figliastri sui contributi è stato solo ed esclusivamente il Partito Democratico, dando fondi a pioggia soltanto agli amici e agli amici degli amici con il risultato, noto a tutti, di una Liguria grigia, triste, isolata e poco attrattiva”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti replica ai consiglieri di Italia Viva Michelucci e Ferrando circa le risorse per le iniziative anche durante le festività. “Peraltro – aggiunge il governatore - scrivono anche il falso: in primo luogo perché i finanziamenti di cui parlano non riguardano le iniziative esclusivamente natalizie, ma fanno riferimento alla Legge 21/86 relativa a contributi che, diretti a comuni, enti pubblici e associazioni per eventi in programma durante tutto l'anno, vengono assegnati a discrezione della giunta e del presidente in base al regolamento, alla disponibilità delle risorse e alla natura delle iniziative; in secondo luogo perché, come si evince nella delibera di Giunta, i finanziamenti sono stati dati a Comuni sparsi su tutto il territorio e di tutti i colori politici per le loro iniziative, proprio perché il nostro obiettivo non è fare favori agli amici, come per troppo tempo è stato fatto, ma rendere la Liguria attrattiva tutto l’anno. E sono proprio queste polemiche, peraltro totalmente fuori luogo visto il periodo che stiamo vivendo, a fare figli e figliastri: la Liguria per noi è una sola – sottolinea Toti - e va valorizzata da Sarzana a Ventimiglia. Chi pensa il contrario è rimasto in quel grigiore triste che per fortuna non ci appartiene più, e i dati sul turismo lo dimostrano. Invito infine i consiglieri di Italia Viva a presentarci qualche progetto interessante con i loro presunti comuni “amici” (per noi lo sono tutti) e sono convinto – conclude - che Regione Liguria non avrà problemi a sostenerlo, come abbiamo sempre fatto”.