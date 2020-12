Toti: "Zona rossa per tutta Italia? Un'ingiustizia"

Liguria - Tra i presidenti di Regione la posizione più diffusa a proposite delle misure per le festività è quella di cautela. Non tutti hanno chiesto espressamente la zona rossa, come sta facendo Zaia in Veneto ma di fatto gli unici “aperturisti” sono i presidenti di Liguria, Toti, ed Eugenio Giani, della Regione Toscana. “Se il governo deciderà la zona rossa per tutta Italia a Natale necessariamente ci adegueremo, però ritengo che sia un’ingiustizia, è ingiusto cambiare le regole in modo ulteriormente restrittivo anche là dove se ne potrebbe fare a meno”. Anche questa mattina, poco prima che iniziasse la conferenza delle Regioni e in vista dell’incontro delle 17 con il ministro Boccia, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ribadito la contrarietà all’ipotesi di una sorta di lockdown nel periodo dal 24 dicembre.

Ieri il presidente Toti aveva detto “facciamo anche le zone viola, ma basta che si smetta di cambiare idea ogni poche ore” ha parlato alla trasmissione Radio Anch’io, su Radio 1. "Si potrebbe dare un po’ di fiato a qualcuno che si vorrebbe incontrare a Natale dopo un anno difficile e a qualche impresa che magari è sull’orlo del fallimento", ha aggiunto il governatore ligure auspicando per lo meno alcune deroghe.