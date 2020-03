Toti: "Weekend, serve una Liguria deserta"

Liguria - “Voglio vedere una Liguria deserta”. Parole che fino a un mese fa sarebbero parse un preoccupante sintomo di follia, ma che oggi, nell'Italia del coronavirus, altro non sono che un perentorio monito alla cittadinanza perché faccia il massimo per arginare il contagio. A pronunciarle, nel consueto punto stampa di fine giornata, il presidente regionale Giovanni Toti. Che ai liguri, in vista del fine settimana, chiede uno sforzo ben preciso, pena un prezzo alto in termini di vite e sofferenze. “Domani scatta il weekend – ha affermato il governatore -, quindi per la maggior parte dei cittadini cessano le esigenze lavorative. Non ci sarà quindi un ragionevole motivo per uscire di casa se non per comprare beni in caso di reale necessità. C'è bisogno di vedere la Liguria vuota, strade vuote, persone a distanza e che non si parlano addosso. È necessario non vedere le scene dello scorso weekend. No a persone che ciondolano sui moli, sui lungomare, sulle spiagge, nei caruggi. Bisogna stare a casa, serve una Liguria deserta. Anche l'atteggiamento che può sembrare più innocuo può diventare una bomba atomica di contagio".



Se i liguri rispetteranno la condotta richiesta dalle istituzioni, ha proseguito il presidente, la settimana prossima “come tutti speriamo il virus potrebbe mollare la presa e noi avremmo pagato un tributo di morti alto, ma che non si poteva evitare. Se invece continuerà a crescere (complice, quindi, un'osservanza inadeguata delle misure restrittive, ndr) ci troveremo dalla prossima settimana nelle condizioni di dover rincorrere la malattia, che farà probabilmente più danni di quanti siamo in grado di pararne. Perché, al netto del lavoro gigantesco del sistema sanitario, le Rianimazioni non si inventano da un giorno all'altro”. Occhio quindi, non si scherza, per niente.



Intanto si amplia l'arsenale sanitario. “La settimana prossima entreremo nella Fase 3 superando i cento posti di Terapia intensiva in funzione sul territorio regionale”, ha detto Toti, confermando che procede l'idea della nave utilizzata per convalescenze protette (25 posti letto a bordo di un traghetto Msc attraccato a Genova). Pronte, come ha illustrato l'assessore Giampedrone, le quindici camere per il decorso post ospedaliero all'ex Falcomatà alla Spezia. Già da domani, ha spiegato l'ex sindaco di Ameglia, cominceranno ad accogliere "quattro persone che saranno dimesse dal San Martino nelle prossime ore e forse alcuni pazienti ora ricoverati al Sant'Andrea della Spezia".



Il presidente Toti ha anche toccato i tasti della necessità di tutelare la salute sui luoghi di lavoro ("E' un valore costituzionale") rispettando le precauzioni dettate dall'epidemia e della penuria di dispositivi di protezione individuale: "Anche oggi nella riunione del coordinamento delle Regioni ho rinnovato il nostro grido di dolore. Stiamo cercando di rastrellare il possibile e di sopperire alle carenze anche grazie alla generosità di alcuni privati e alle capacità logistiche della nostra regione. Mascherine distribuite secondo criteri non equi? Voci infondate, vengono seguiti criteri del tutto imparziali sulla base dei ricoverati e dei bisogni dei presidi ospedalieri". Infine una bella notizia: è tornata a casa la bimba ricoverata ieri al Gaslini, concluderà al domicilio il periodo di isolamento fiduciario obbligatorio con i suoi genitori.