Toti: "Voto sarà in piena sicurezza"

Liguria - “Il voto sarà assolutamente in sicurezza perché i seggi già di per sé sono luoghi di distanza sociale: la segretezza del voto, l’ingresso ad uno ad uno nelle cabine elettorali, le sanificazioni sono assolutamente garanzia di sicurezza. Il seggio, tra la giornata di domenica e lunedì fino alle 15, sarà il luogo più sicuro dove un cittadino ligure ed italiano potrà trascorrere il suo tempo. Su questo non c’è alcun dubbio”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi pomeriggio a Loano, nel savonese, per la chiusura della campagna elettorale.

“Non dobbiamo avere paura del Covid, ma prudenza nell’affrontarlo. Cosa che facciamo e raccomandiamo sempre, tutti i giorni”, conclude Toti.