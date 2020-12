Toti: "Vaccinarsi è un obbligo morale ma io aspetterò il mio turno"

Liguria - “Io non mi sono vaccinato oggi per il semplice motivo che non era il mio turno”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che nel corso del consueto aggiornamento sulla situazione Covid ha ribadito il proprio sostegno alla campagna vaccinale. Nel giorno in cui ha fatto molto discutere la foto del suo collega campano De Luca che si è sottoposto alla somministrazione, Toti ha puntualizzato: “Ho 52 anni, non faccio parte del personale sanitario che vive costantemente dentro un ospedale. Queste dosi contigentate sono destinate a chi sta in trincea ogni giorno e ne ha bisogno per mettere in sicurezza i nostri genitori, i nostri nonni e gli operatori sanitari”.



“Mi vaccinerò, e lo avrei fatto con grande gioia anche oggi, credo nella scienza, ritengo che sia un obbligo per tutti e non solo per il personale. C'è libertà di scelta – ha aggiunto – ma lo ritengo un obbligo morale perché ho visto morire o infettarsi tante persone. Quando sarà il mio turno mi metterò in fila per vaccinarmi, non aspetterò nemmeno un secondo in più perché sono convinto che sia la cosa sacrosanta da fare. Il vaccino è un obbligo come lo è aspettare il proprio turno. Quando toccherà a me – ha concluso – mi vedrete, il vaccino è una cosa sacrosanta da fare quando ce n'è necessità. Oggi non ho voluto sottrarne nemmeno uno a scopo dimostrativo, ho dato l'esempio con la mia presenza”.