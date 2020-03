Toti: "Sforzo assoluto, basta leggerezze". E no alle chiusure domenicali

Liguria - “Siamo di fronte ai numeri di un'emergenza che, come previsto, purtroppo continua a crescere”. Così Giovanni Toti ha aperto la canonica conferenza stampa di fine giornata, anticipata nel tardo pomeriggio dalla diffusione dei dati aggiornati sull'emergenza sanitaria regionale, provincia per provincia. Menzionata la nuova ordinanza regionale diramata oggi, che vieta lo spostamento nelle seconde case e ordina ai sindaci di individuare delle zone a rischio assembramento da interdire alla cittadinanza, Toti ha illustrato il suo netto no alla possibilità di chiudere la domenica supermercati e negozi che vendono alimentari. “Rischierebbe di provocare affollamenti, che è quello che deve essere evitato – ha detto il governatore -. Il contagio non si combatte riducendo le ore di aperture. Anzi chiedo alle attività che vendono generi alimentari, per quanto possibile, di garantire aperture più estese possibili in modo da diluire al massimo l'afflusso di persone”.



Toti ha espresso infine l'augurio che “questo fine settimana non si veda quanto troppe volte riscontrato in precedenza e il cui prezzo salato stiamo attualmente pagando. Sono ore complesse per la sanità, è in corso uno sforzo assoluto e la Liguria, in rapporto alla sua popolazione, è la quinta regione in Italia per incidenza del virus. Non possiamo permetterci leggerezze, stiamo in casa. Ci auguriamo che i liguri diano risposta seria alle misure di contenimento in modo da averne fra qualche giorno i risultati. Ci auguriamo che picco e inizio della discesa arrivino nel corso della prossima settimana. Viceversa sarebbe un bel problema”.