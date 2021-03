Toti: "Semplificare legislazione sui vaccini, obbligo per alcune categorie"

Liguria - “Servono scelte coraggiore che non guardino al privilegio di nessuno ma alla salvezza di tutti”. Lo scrive il presidente della Regione Giovanni Toti in merito al decreto che da domani porterà anche la Liguria in zona arancione.

“Servono coraggio e poche cose – sottolinea - per accelerare la campagna vaccinale e ridare all’Italia una speranza. Molti partiti che fino a ieri erano all’opposizione le promettevano ai cittadini. È il tempo di dimostrare la capacità di passare dalle parole ai fatti. In particolare serve: semplificazione sulla legislazione dei vaccini, con regole che riducano la responsabilità di chi vaccina e allarghino decisamente la platea dei soggetti che possono farlo (operatori sanitari, farmacisti, volontari delle pubbliche assistenze debitamente formati, ecc). Burocrazia più semplice per la anamnesi e il consenso informato, che oggi portano via fino a venti minuti a ciascun medico per ogni singola vaccinazione. Regole che prevedano l’obbligo di vaccino per alcune categorie, come infermieri, operatori sanitari e medici, oppure regole che consentano di spostare da ruoli delicati persone che non volendosi vaccinare possono mettere altri a rischio. Un cambio nel sistema degli ammortizzatori sociali, dando un ruolo alle imprese che riassumono i propri dipendenti. Modifiche per le regole delle zone di rischio, allargando e restringendo le linee guida ma lasciando come ultima ratio le chiusure generalizzate e consentendo alle Regioni di decidere zona per zona. (Un esempio pratico: in zona gialla un ristorante può avere 100 coperti, in arancione 50, in rossa 20 e si chiude solo in zona di massimo rischio). Qualcuno non sarà d’accordo. Qualcuno forse pensa ancora di proteggere il proprio orticello, basti pensare alla corsa di tante categorie per infilarsi per primi nella lista dei vaccinati”.