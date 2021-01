Toti: "Se i dati restano questi la prossima settimana riapriamo le scuole"

Liguria - “Se i dati continuassero coerentemente come oggi, noi la settimana prossima riapriremmo le scuole con didattica in presenza almeno per il 50% degli studenti anche delle superiori”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa odierna di aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus. “E' giusto cominciare a dire alla famiglie e a tutti gli interessati – ha sottolineato – che ove non vi siano ovviamente peggioramenti repentini della situazione, che ci costringerebbero a scelte diverse, noi saremmo pronti a riaprire”.