Toti: "Se Ministero non vuole occuparsi di autostrade ce le dia in gestione"

Liguria - “Tre ore per trenta chilometri? Ora basta! Se al Ministero dei Trasporti non hanno minimamente intenzione di occuparsi delle autostrade liguri, di cui come Regione non abbiamo alcuna competenza, che ce le diano in gestione”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti rivolgendosi al Ministro delle Infrastrutture, per la crescente preoccupazione di fronte alla situazione autostradale della Liguria. “Non possiamo assistere senza far niente – continua Toti - al blocco delle nostre autostrade. Cari liguri, alziamo insieme la voce perché qui servono interventi straordinari e immediati come chiediamo da mesi al Ministero dei Trasporti e ad Autostrade, senza avere risposte. Che facciano o dicano qualcosa o che almeno ci diano la possibilità di gestirle! Così non si può più andare avanti”.



“Il 2019 ha messo a dura prova la Liguria, che in questa ultima parte dell’anno è stata tra le regioni più colpite da eventi climatici, aggressivi come non mai. Eppure, nonostante quanto accaduto fino ad ora, dal governo non arriva nessuna risposta. Da mesi il governatore Giovanni Toti chiede una riunione per parlare delle criticità delle infrastrutture autostradali e una legge speciale per la regione, ma dall’esecutivo e dal ministero incaricato non arriva alcuna risposta”. Rincara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “È una vergogna che le istituzioni nazionali non rispondano, lasciando a risolvere i problemi alla Regione e i comuni, che non hanno la competenza tantomeno le responsabilità. Speriamo solo che il governo non aspetti inutilmente una tragedia per battere un colpo e iniziare a dare risposte su quanto doveva essere già risolto”, conclude Gagliardi.