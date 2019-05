Toti: "Quelli sono generatori elettrici, che dovremmo fare con le imprese che producono armi?"

Il governatore: "A Spezia si costruiscono cannoni, carri armati e sommergibili e in quelle aziende lavorano migliaia di persone".

Liguria - "C’è oggi chi torna sulla polemica legata alla ormai famigerata nave che avrebbe dovuto caricare due generatori elettronici nel porto di Genova e che certi collettivi, sindacati e associazioni hanno osteggiato con presidii e scioperi: ora è chiaro che tutti siamo contro la guerra, ci mancherebbe altro. Ma se due generatori elettrici che possono essere usati a scopo militare non possono essere caricati nel nostro scalo, che dovremmo fare con le imprese che lavorano nel nostro territorio e producono sistemi d’arma tecnologici fortunatamente esportati e apprezzati dalle difese di tutto il mondo?" A chiederselo è direttamente il presidente della Regione Giovanni Toti che ricorda a tutti quello che gli spezzini sanno da 150 anni: "A Spezia si costruiscono sommergibili, cannoni navali, veicoli blindati e carri armati, al cantiere di Muggiano fregate e pattugliatori, sul fiume Magra motovedette, Leonardo sviluppa nella nostra regione sistemi radar e missilistici. Potrei andare avanti. In queste aziende, eccellenze italiane, lavorano molte migliaia di operai, tecnici e ingegneri. Ma dai nostri porti per questi professionisti della protesta e della strumentalizzazione politica non dovrebbe essere esportato nulla di tutto ciò. Complimenti, che idea geniale: chiudiamo tutte le fabbriche e viviamo di presidi. Cosa non si fa per qualche voto".