Toti: "Perplesso su blocco a misure migliorative da parte delle regioni"

Liguria - “Da domani diventa obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto, senza misure restrittive per l’economia reale: si tratta di una decisione che abbiamo condiviso, un segnale di attenzione, una misura che richiama tutti a prudenza, attenzione, a comportamenti corretti. Il Covid sta tornando a crescere, lo testimoniano i numeri, anche se con molte diversità rispetto alla crisi della primavera scorsa, quando decessi, ricoveri e terapie intensive erano di ben altra livello”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in conclusione della Conferenza delle Regioni assieme ai ministri agli Affari regionali Francesco Boccia e alla Salute Roberto Speranza. "Meno condiviso invece, da me e da altri presidenti di Regione - aggiunge Toti - l’idea di bloccare la possibilità per le regioni di adottare misure migliorative se non di concerto con il ministro della Salute. In ogni caso, il fatto che si contempli un confronto con il ministro della Salute sulle eventuali misure migliorative credo sia comunque un passo avanti nel confronto che abbiamo avuto in queste ore. Bene - aggiunge - inserire nel decreto legge la possibilità per le regioni di fare ordinanze ulteriormente restrittive. Registriamo una ampia disponibilità dei medici di medicina generale a intervenire e a coadiuvare i sistemi sanitari regionali anche sul tema dei tamponi antigenici rapidi, un argomento che affronterò venerdì mattina – prosegue Toti – in una riunione con l’ordine dei medici della Liguria che ho voluto convocare perché, al crescere dei numeri, abbiamo bisogno di una collaborazione importante da parte di tutti”.