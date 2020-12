Toti: "Periodo delicato dal punto di vista umano, economico e religioso, serve riflessione attenta"

Liguria - “Riguardo le ulteriori misuri di limitazione agli spostamenti che potrebbero arrivare dal Governo per le festività, ho ribadito nel confronto di oggi con l’esecutivo, che sarebbe più corretto continuare a utilizzare il metodo che abbiamo adottato il 3 dicembre, cioè quello basato sui colori e le relative gradazioni di rischio e limitazioni. Si tratta di un metodo che ha premiato chi ha rispettato le regole, come la Liguria. Nei luoghi più colpiti dal virus è corretto essere prudenti e procedere a ulteriori chiusure, ma penso che quello delle zone sia un sistema giusto, e imporre regole uniformi, in un periodo così delicato dal punto di vista umano, economico e religioso, anche dove si potrebbe allentare la presa, sia una scelta da effettuare dopo una riflessione attenta”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nella consueta diretta Facebook di aggiornamento sula situazione coronavirus in Liguria.

“Mi auguro – conclude- che le decisioni siano ponderate e razionali, non prese sull’onda dell’emotività, e che tengano conto di tutti i fattori in campo; ovviamente la tutela della salute e degli ospedali, ma anche le ragioni dell’economia e le esigenze umane delle persone”.