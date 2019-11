Toti: "Non solo Ius Soli. La fantasia di questo governo mi terrorizza"

Liguria - “Il Capogruppo del Pd Giovanni Lunardon sostiene che io non conosca gli argomenti di cui si è occupata la Convenzione programmatica del Pd riunita a Bologna. Sostiene Lunardon che si sono occupati di tasse e fisco, Ilva e politiche industriali e di molti altri argomenti. Ora che lo so, sono ancora più preoccupato: oltre lo ius soli, ho il terrore di conoscere quali progetti possano mai avere ideato. La fantasia di questa maggioranza e di questo Governo in effetti è oltre ogni limite”. Così il presidente della Regione Liguria risponde al capogruppo del Pd in Consiglio regionale in merito alla Convenzione programmatica del Pd di Bologna.